Объявлен состав сборной Швеции на финальный этап Кубка мира по биатлону в Эстерсунде

Тренерский штаб сборной Швеции по биатлону огласил состав на финальный этап Кубка мира, который пройдёт в Эстерсунде (Швеция) с 19 по 21 марта, сообщает Aftonbladet.



Биатлон. Кубок мира. 10-й этап. Эстерсунд, Швеция

Состав сборной Швеции

Женщины: Ханна Эберг, Мона Брорссон, Линн Перссон, Эльвира Эберг, Анна Магнуссон, Стина Нильссон.

Мужчины: Себастиан Самуэльссон, Мартин Понсилуома, Йеспер Нелин, Пеппе Фемлинг, Габриэль Стегмайр.

Для Стины Нильссон это будет дебютный этап Кубка мира. Она перешла в биатлон из лыжных гонок в межсезонье-2020. Нильссон — олимпийская чемпионка 2018 года в личном спринте, двукратная чемпионка мира и пятикратный серебряный призёр чемпионатов мира, трёхкратная чемпионка мира среди юниоров, многократная победительница этапов Кубка мира. Обладательница Кубка мира в спринтерских гонках в сезоне-2018/2019.