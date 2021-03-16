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Объявлен состав сборной Швеции на финальный этап Кубка мира по биатлону в Эстерсунде

Объявлен состав сборной Швеции на финальный этап Кубка мира по биатлону в Эстерсунде
Биатлон / Кубок мира 0
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Тренерский штаб сборной Швеции по биатлону огласил состав на финальный этап Кубка мира, который пройдёт в Эстерсунде (Швеция) с 19 по 21 марта, сообщает Aftonbladet.

Биатлон. Кубок мира. 10-й этап. Эстерсунд, Швеция
Состав сборной Швеции
Женщины: Ханна Эберг, Мона Брорссон, Линн Перссон, Эльвира Эберг, Анна Магнуссон, Стина Нильссон.
Мужчины: Себастиан Самуэльссон, Мартин Понсилуома, Йеспер Нелин, Пеппе Фемлинг, Габриэль Стегмайр.

Для Стины Нильссон это будет дебютный этап Кубка мира. Она перешла в биатлон из лыжных гонок в межсезонье-2020. Нильссон — олимпийская чемпионка 2018 года в личном спринте, двукратная чемпионка мира и пятикратный серебряный призёр чемпионатов мира, трёхкратная чемпионка мира среди юниоров, многократная победительница этапов Кубка мира. Обладательница Кубка мира в спринтерских гонках в сезоне-2018/2019.

Дмитрий Губерниев отреагировал на предстоящий дебют Стины Нильссон в КМ по биатлону
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