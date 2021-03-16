Дмитрий Губерниев отреагировал на предстоящий дебют Стины Нильссон в КМ по биатлону

Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на включение олимпийской чемпионки Стины Нильссон в состав сборной Швеции на заключительный этап Кубка мира по биатлону в Эстерсунде. Соревнования пройдут с 19 по 21 марта. В межсезонье спортсменка перешла из лыжных гонок в биатлон. Предстоящий этап в Эстерсунде станет дебютным для неё в Кубке мира.

«Стина Нильссон, олимпийская чемпионка и чемпионка мира по лыжам, приедет в Эстерсунд и выступит на биатлонном этапе за сборную Швеции! Будет интересно!» — написал Губерниев в своём телеграм-канале.

Нильссон — олимпийская чемпионка 2018 года в личном спринте, двукратная чемпионка мира и пятикратный серебряный призёр чемпионатов мира, трёхкратная чемпионка мира среди юниоров, многократная победительница этапов Кубка мира. Обладательница Кубка мира в спринтерских гонках в сезоне-2018/2019.