«Запасной винтовки у нас нет». Тренер сборной России объяснил 7 промахов Ирины Казакевич

Тренер сборной России Николай Загурский прокомментировал провальное выступление Ирины Казакевич в спринте на этапе Кубка мира в Эстерсунде. Спортсменка допустила 7 промахов и заняла 100-е место.
«На «лёжке» сразу было понятно, что у Казакевич что-то не так — по характеру стрельбы. Центральные выстрелы — промах на 10, промах на 5. Это говорит о том, что концентрация была потеряна. Ветер был стабильный, и можно было работать не больше одного.
Потом — падение, был сломан крюк, и уже просто нельзя было стрелять. Естественно, пять промахов. Со сломанным оружием нереально было попадать на «стойке». Поменять винтовку было бы можно, если бы она у нас была заявлена. Но на спринт, учитывая характеристики трассы, мы запасную винтовку не заявляли. Её у нас здесь просто нет», — сказал Загурский в эфире «Матч ТВ».
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