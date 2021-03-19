Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Биатлон / Новости /

«Запасной винтовки у нас нет». Тренер сборной России объяснил 7 промахов Ирины Казакевич

«Запасной винтовки у нас нет». Тренер сборной России объяснил 7 промахов Ирины Казакевич
Биатлон / Кубок мира 0
Аудио-версия:

Тренер сборной России Николай Загурский прокомментировал провальное выступление Ирины Казакевич в спринте на этапе Кубка мира в Эстерсунде. Спортсменка допустила 7 промахов и заняла 100-е место.

«На «лёжке» сразу было понятно, что у Казакевич что-то не так — по характеру стрельбы. Центральные выстрелы — промах на 10, промах на 5. Это говорит о том, что концентрация была потеряна. Ветер был стабильный, и можно было работать не больше одного.

Потом — падение, был сломан крюк, и уже просто нельзя было стрелять. Естественно, пять промахов. Со сломанным оружием нереально было попадать на «стойке». Поменять винтовку было бы можно, если бы она у нас была заявлена. Но на спринт, учитывая характеристики трассы, мы запасную винтовку не заявляли. Её у нас здесь просто нет», — сказал Загурский в эфире «Матч ТВ».

Казакевич совершила 5 промахов на «стойке» и заняла 100-е место в спринте в Эстерсунде
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Биатлон
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021