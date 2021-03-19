«Запасной винтовки у нас нет». Тренер сборной России объяснил 7 промахов Ирины Казакевич

Тренер сборной России Николай Загурский прокомментировал провальное выступление Ирины Казакевич в спринте на этапе Кубка мира в Эстерсунде. Спортсменка допустила 7 промахов и заняла 100-е место.

«На «лёжке» сразу было понятно, что у Казакевич что-то не так — по характеру стрельбы. Центральные выстрелы — промах на 10, промах на 5. Это говорит о том, что концентрация была потеряна. Ветер был стабильный, и можно было работать не больше одного.



Потом — падение, был сломан крюк, и уже просто нельзя было стрелять. Естественно, пять промахов. Со сломанным оружием нереально было попадать на «стойке». Поменять винтовку было бы можно, если бы она у нас была заявлена. Но на спринт, учитывая характеристики трассы, мы запасную винтовку не заявляли. Её у нас здесь просто нет», — сказал Загурский в эфире «Матч ТВ».