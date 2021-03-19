Тренер сборной России: все девушки справились с ветром, кроме Гореевой. Насте не повезло

Тренер сборной России по биатлону Николай Загурский оценил стрельбу россиянок в спринтерской гонке на этапе Кубка мира в Эстерсунде (Швеция).



«В основном все девушки справились с ветром, кроме Гореевой. К сожалению, Насте не повезло. Когда она начала стрелять, у неё выстрелы не прошли на три часа. Ветер ей поддувал слева. Все остальные спортсменки допустили технические ошибки. Детально можно остановиться по каждой, но промахи никак не были связаны с ветровой обстановкой. То есть они сами мазали — были центральные выстрелы и отдельные отрывы, которые говорили, что эти выстрелы неподготовленные», — сказал Загурский в эфире «Матч ТВ».

Победу в гонке одержала норвежка Тириль Экхофф. Лучшая из россиянок, Ульяна Кайшева, стала 16-й.