Шашилов — о 7 промахах Казакевич: я ей в грубой форме сказал — всё равно бежим и стреляем
Старший тренер женской сборной России по биатлону Михаил Шашилов прокомментировал выступление Ирины Казакевич в спринте на этапе Кубка мира по биатлону в Эстерсунде. Спортсменка, допустившая в гонке семь промахов, заняла 100-е место.
«Казакевич досталось. Ну ничего, переварим. Спортсменка сильная, поднимется на ноги и покажет себя ещё. Я её встретил на подъёме и в грубой форме объяснил, что в любом случае бежим и стреляем. Была паника, были слёзы. Но молодец, что дошла», — рассказал Шашилов в эфире «Матч ТВ».
Лучшей из россиянок стала Ульяна Кайшева, занявшая 16-е место. Победу одержала представительница Норвегии Тириль Экхофф, опередившая Доротею Вирер (Италия) и Ингрид Ландмарк Тандреволд (Норвегия).
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