Йоханнес Бё завоевал малый Кубок мира в зачёте спринтерских гонок

Норвежский биатлонист Йоханнес Бё выиграл малый Кубок мира в зачёте спринтерских гонок. Второе и третье места заняли его соотечественники Стурла Холм Легрейд и Тарьей Бё.

Лучшим из россиян стал Эдуадр Латыпов, занявший 16-е место.

Напомним, что в общем зачёте Бё-младший и Легрейд борются за первое место. После спринтерской гонки в финале Кубка мира в Эстерсунде (Швеция) Йоханнес опережает Стурлу на 15 очков. В спринте точно стрелявший Легрейд опередил пробежавшего два штрафных круга Бё только на одно место. Биатлонисты стали шестым и седьмым соответственно.

Биатлон. Кубок мира. Спринт. Мужчины

Итоговый зачёт

1. Йоханнес Бё (Норвегия) – 359.

2. Стурла Холм Легрейд (Норвегия) – 319.

3. Тарьей Бё (Норвегия) – 318…

16. Эдуард Латыпов (Россия) – 177…

21. Матвей Елисеев (Россия) – 159.

22. Александр Логинов (Россия) – 158.