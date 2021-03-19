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Йоханнес Бё завоевал малый Кубок мира в зачёте спринтерских гонок

Йоханнес Бё завоевал малый Кубок мира в зачёте спринтерских гонок
Биатлон / Кубок мира 0
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Норвежский биатлонист Йоханнес Бё выиграл малый Кубок мира в зачёте спринтерских гонок. Второе и третье места заняли его соотечественники Стурла Холм Легрейд и Тарьей Бё.

Лучшим из россиян стал Эдуадр Латыпов, занявший 16-е место.

Напомним, что в общем зачёте Бё-младший и Легрейд борются за первое место. После спринтерской гонки в финале Кубка мира в Эстерсунде (Швеция) Йоханнес опережает Стурлу на 15 очков. В спринте точно стрелявший Легрейд опередил пробежавшего два штрафных круга Бё только на одно место. Биатлонисты стали шестым и седьмым соответственно.

Биатлон. Кубок мира. Спринт. Мужчины
Итоговый зачёт

1. Йоханнес Бё (Норвегия) – 359.
2. Стурла Холм Легрейд (Норвегия) – 319.
3. Тарьей Бё (Норвегия) – 318…
16. Эдуард Латыпов (Россия) – 177…
21. Матвей Елисеев (Россия) – 159.
22. Александр Логинов (Россия) – 158.

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