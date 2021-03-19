Александр Логинов — о подготовке к сезону-2021/2022: будем искать компромисс

Российский биатлонист Александр Логинов прокомментировал своё выступление в спринтерской гонке в финале Кубка мира в Эстерсунде (Швеция). Россиянин допустил один промах и стал 26-м. Это четвёртый результат из россиян.

«Конечно, недоволен. Тяжёлое состояние. Нужно готовиться к тому, чтобы весной начать заново подготовку к следующему сезону.

Сложный был сезон, в августе я вообще 2 недели не тренировался, потому что болел. По ходу сезона было много нюансов.

Как и с кем буду готовиться? Сейчас по весне будем общаться с тренерами и искать компромисс. Постараемся найти для всех только плюсы.

Можно ли окончательно решить проблемы со здоровьем? Я очень на это надеюсь. Еще 5-7 лет назад у меня не было проблем со здоровьем, но со временем они появляются. Наверное, нам нужно больше покоя, но сейчас это нереально сделать», — приводит слова Логинова «Матч ТВ».

В последние годы Логинов как лидер национальной команды тренировался самостоятельно, отдельно от сборной.