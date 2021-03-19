Губерниев: Гараничев пробежал спринт выше своих возможностей

Известный комментатор биатлона Дмитрий Губерниев подвёл итоги мужской спринтерской гонки в финале Кубка мира в Эстерсунде (Швеция). Победу одержал итальянец Лукас Хофер. Лучшим из россиян стал Евгений Гараничев, которой не допустил промахов на двух огневых рубежах и финишировал 11-м.
«Вообще, когда Гараничев так лихо обыгрывает всю сборную, это говорит не столько о силе Гараничева, сколько обо всей остальной команде. Гараничев пробежал выше своих возможностей, все остальные примерно так, как и бегали. Вот они наши отставания больше минуты. Теперь будем ждать ошибок других в гонке преследования. Я надеюсь, что Евгений тряхнёт стариной завтра. Жалко, что в пасьют не попали Халили и Стрельцов. Гонка как гонка. Ничего неожиданного для мужского состава», — приводит слова Губерниева «Матч ТВ».
- 21 марта 2021
-
18:23
-
18:08
-
17:53
-
17:49
-
17:35
-
17:29
-
17:11
-
16:49
-
16:32
-
15:17
-
11:52
-
11:39
-
10:57
-
00:53
- 20 марта 2021
-
23:23
-
23:09
-
22:50
-
22:40
-
21:45
-
19:22
-
19:09
-
18:50
-
18:38
-
18:11
-
17:50
-
17:33
-
17:11
-
17:09
-
16:54
-
16:42
-
16:36
-
16:09
-
16:04
-
15:50
-
15:46