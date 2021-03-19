Губерниев: Гараничев пробежал спринт выше своих возможностей

Известный комментатор биатлона Дмитрий Губерниев подвёл итоги мужской спринтерской гонки в финале Кубка мира в Эстерсунде (Швеция). Победу одержал итальянец Лукас Хофер. Лучшим из россиян стал Евгений Гараничев, которой не допустил промахов на двух огневых рубежах и финишировал 11-м.

«Вообще, когда Гараничев так лихо обыгрывает всю сборную, это говорит не столько о силе Гараничева, сколько обо всей остальной команде. Гараничев пробежал выше своих возможностей, все остальные примерно так, как и бегали. Вот они наши отставания больше минуты. Теперь будем ждать ошибок других в гонке преследования. Я надеюсь, что Евгений тряхнёт стариной завтра. Жалко, что в пасьют не попали Халили и Стрельцов. Гонка как гонка. Ничего неожиданного для мужского состава», — приводит слова Губерниева «Матч ТВ».