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Юрий Каминский: что есть, то есть, в идеале надо больше и качественнее тренироваться

Юрий Каминский: что есть, то есть, в идеале надо больше и качественнее тренироваться
Биатлон / Кубок мира 0
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Старший тренер мужской сборной России по биатлону Юрий Каминский прокомментировал итоги спринта на этапе Кубка мира в Эстерсунде (Швеция). Победу в гонке одержал итальянец Лукас Хофер. Лучший результат среди россиян показал Евгений Гараничев, который не допустил промахов на двух огневых рубежах и финишировал 11-м.

«Что есть, то есть. Не у всех получилась стрельба. Прибавлять в конце сезона можно только тогда, когда совсем не попал с подготовкой. В идеале надо больше и качественнее тренироваться, но у каждого есть свой предел. Когда все тренируются вместе, то можно контролировать состояние любого спортсмена.

Очень важно, чтобы биатлонисты верили в ту работу, которую они выполняют. Если работа возможна в группе, то надо тренироваться всем вместе, если кто-то не может — надо уходить на самоподготовку», — приводит слова Каминского «Матч ТВ».

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