Юрий Каминский: что есть, то есть, в идеале надо больше и качественнее тренироваться

Старший тренер мужской сборной России по биатлону Юрий Каминский прокомментировал итоги спринта на этапе Кубка мира в Эстерсунде (Швеция). Победу в гонке одержал итальянец Лукас Хофер. Лучший результат среди россиян показал Евгений Гараничев, который не допустил промахов на двух огневых рубежах и финишировал 11-м.



«Что есть, то есть. Не у всех получилась стрельба. Прибавлять в конце сезона можно только тогда, когда совсем не попал с подготовкой. В идеале надо больше и качественнее тренироваться, но у каждого есть свой предел. Когда все тренируются вместе, то можно контролировать состояние любого спортсмена.



Очень важно, чтобы биатлонисты верили в ту работу, которую они выполняют. Если работа возможна в группе, то надо тренироваться всем вместе, если кто-то не может — надо уходить на самоподготовку», — приводит слова Каминского «Матч ТВ».

Губерниев: Гараничев пробежал спринт выше своих возможностей