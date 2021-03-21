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Гореева: в резервной команде все хорошо общаются, а в основной по одному ходят

Гореева: в резервной команде все хорошо общаются, а в основной по одному ходят
Биатлон / Кубок мира 0
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Неоднократная чемпионка мира среди юниоров Анастасия Гореева сравнила взаимоотношения в резервной и основной сборных России.

Гореева выступила на первом этапе Кубка мира и в финале соревнований, оставшееся время сезона-2020/2021 Анастасия провела на Кубке IBU, где выступала резервная команда.

«В резервной команде все дружно и хорошо общаются, а в основной как-то все больше по одному ходят. В принципе, никакой вражды внутри команды нет. Мы общаемся хорошо, когда кушаем. Но так, чтобы выйти и прогуляться, такого нет», — сказала Гореева в эфире «Матч ТВ».

Российские биатлонистки из-за неудачного выступления заняли шестое место в Кубке наций, уступив в борьбе за пятую позицию команде Беларуси, и потеряли максимальную квоту представительства в личных гонках на следующий сезон. Теперь на старт одной гонки смогут выйти только пять российских биатлонисток.

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