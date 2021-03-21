Куклина: нет такого, что мы с девчонками не дружим, за всех одинаковая душевная боль

Российская биатлонистка Лариса Куклина рассказала о взаимоотношениях в национальной команде.

«Я не скажу, что у нас в основной команде каждый сам за себя. Могу сказать своё личное мнение — мне небезразлична каждая спортсменка команды. Я переживаю за всех одинаково. Порой у меня даже душевная боль. Ко всем одинаково отношусь. Капитана в команде нет.

Единственное, хотелось бы, чтобы тренерский штаб объединял команду. Конечно, сказывается то, что спортсмены тренируются в разных местах. Плюс постоянная ротация в команде. Но я не скажу, что мы с девчонками как-то не дружим. Такого нет», — сказала Куклина в эфире «Матч ТВ».

Российские биатлонистки из-за неудачного выступления заняли шестое место в Кубке наций, уступив в борьбе за пятую позицию команде Беларуси, и потеряли максимальную квоту представительства в личных гонках на следующий сезон. Теперь на старт одной гонки смогут выйти только пять российских биатлонисток.