Биатлонист Эдуард Латыпов впервые поднялся на подиум Кубка мира в день рождения. Видео
Пресс-служба Международного союза биатлонистов поздравила россиянина Эдуарда Латыпова с первой наградой Кубка мира, которую он завоевал в день рождения. 21 марта Латыпову исполнилось 27 лет.
«Какой фантастический подиум на заключительном мужском масс-старте этой зимы – все молодцы в шестёрке лучших. Но особые поздравления Эдуарду Латыпову — первый в карьере подиум в день его рождения!» — подписано видео награждения призёров масс-старта.
Видео можно посмотреть на странице IBU World Cup в «Твиттере».
Латыпов завоевал серебро в масс-старте в финале Кубка мира в Эстерсунде (Швеция). Победу одержал француз Симон Детьё. Третьим финишировал норвежец Йоханнес Бё, что позволило ему в третий раз в карьере завоевать «Большой хрустальный глобус».
Наконец-то, Эдик! Латыпов провёл лучшую гонку в карьере и взял первую медаль на Кубке мира
Биатлонный сезон завершился позитивом для сборной России. В нашей команде вырос новый лидер, который будет блистать на Олимпиаде.
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