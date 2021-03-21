Биатлонист Эдуард Латыпов впервые поднялся на подиум Кубка мира в день рождения. Видео

Пресс-служба Международного союза биатлонистов поздравила россиянина Эдуарда Латыпова с первой наградой Кубка мира, которую он завоевал в день рождения. 21 марта Латыпову исполнилось 27 лет.

«Какой фантастический подиум на заключительном мужском масс-старте этой зимы – все молодцы в шестёрке лучших. Но особые поздравления Эдуарду Латыпову — первый в карьере подиум в день его рождения!» — подписано видео награждения призёров масс-старта.

Видео можно посмотреть на странице IBU World Cup в «Твиттере».

Латыпов завоевал серебро в масс-старте в финале Кубка мира в Эстерсунде (Швеция). Победу одержал француз Симон Детьё. Третьим финишировал норвежец Йоханнес Бё, что позволило ему в третий раз в карьере завоевать «Большой хрустальный глобус».