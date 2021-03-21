Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Биатлон / Новости /

Биатлонист Эдуард Латыпов впервые поднялся на подиум Кубка мира в день рождения. Видео

Биатлонист Эдуард Латыпов впервые поднялся на подиум Кубка мира в день рождения. Видео
Биатлон / Кубок мира 0

Пресс-служба Международного союза биатлонистов поздравила россиянина Эдуарда Латыпова с первой наградой Кубка мира, которую он завоевал в день рождения. 21 марта Латыпову исполнилось 27 лет.

«Какой фантастический подиум на заключительном мужском масс-старте этой зимы – все молодцы в шестёрке лучших. Но особые поздравления Эдуарду Латыпову — первый в карьере подиум в день его рождения!» — подписано видео награждения призёров масс-старта.

Видео можно посмотреть на странице IBU World Cup в «Твиттере».

Латыпов завоевал серебро в масс-старте в финале Кубка мира в Эстерсунде (Швеция). Победу одержал француз Симон Детьё. Третьим финишировал норвежец Йоханнес Бё, что позволило ему в третий раз в карьере завоевать «Большой хрустальный глобус».

Наконец-то, Эдик! Латыпов провёл лучшую гонку в карьере и взял первую медаль на Кубке мира
Биатлонный сезон завершился позитивом для сборной России. В нашей команде вырос новый лидер, который будет блистать на Олимпиаде.
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Биатлон
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021