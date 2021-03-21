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Ульяна Кайшева: сезон слишком рано заканчивается. Надежду возлагаю на чемпионат России

Ульяна Кайшева: сезон слишком рано заканчивается. Надежду возлагаю на чемпионат России
Биатлон / Кубок мира 0
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Российская биатлонистка Ульяна Кайшева подвела итоги масс-старта в финале Кубка мира в Эстерсунде (Швеция), в котором она показала лучший результат в карьере – пятое место.

«Это было очень весело с самого начала. Как обычно, в конце сезона все гонки очень весёлые. Не ожидала, что буду настолько близко к подиуму, когда уходила после «стойки». Оказывается, очень многие настреляли на ней. Помогли ли мне со стрельбой боги? Скорее всего.

У меня уже был опыт получения цветов в этом сезоне. Конечно, это очень приятно, ради этого стоит стараться. Сезон слишком рано заканчивается. Жалко. Надежду возлагаю на чемпионат России», — сказала Кайшева в эфире «Матч ТВ».

В сложнейших ветровых условиях Кайшева допустила всего пять промахов на четырёх огневых рубежах. Столько же у победительницы гонки с общего старта — норвежки Ингрид Ландмарк Тандреволд, которой Ульяна на финише проиграла всего 20 секунд.

Ульяна Кайшева показала лучший результат в карьере, став пятой в масс-старте в Эстерсунде
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