Ульяна Кайшева: сезон слишком рано заканчивается. Надежду возлагаю на чемпионат России

Российская биатлонистка Ульяна Кайшева подвела итоги масс-старта в финале Кубка мира в Эстерсунде (Швеция), в котором она показала лучший результат в карьере – пятое место.
«Это было очень весело с самого начала. Как обычно, в конце сезона все гонки очень весёлые. Не ожидала, что буду настолько близко к подиуму, когда уходила после «стойки». Оказывается, очень многие настреляли на ней. Помогли ли мне со стрельбой боги? Скорее всего.
У меня уже был опыт получения цветов в этом сезоне. Конечно, это очень приятно, ради этого стоит стараться. Сезон слишком рано заканчивается. Жалко. Надежду возлагаю на чемпионат России», — сказала Кайшева в эфире «Матч ТВ».
В сложнейших ветровых условиях Кайшева допустила всего пять промахов на четырёх огневых рубежах. Столько же у победительницы гонки с общего старта — норвежки Ингрид Ландмарк Тандреволд, которой Ульяна на финише проиграла всего 20 секунд.
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