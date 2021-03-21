Васильев: Волкову ещё рано тренировать основную национальную команду

Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев выразил мнение, что недавно завершившему карьеру известному биатлонисту Алексею Волкову рано было доверять пост тренера по стрельбе в женской сборной России.
«Уважаю Лёшу Волкова как спортсмена, но как тренер он ещё никак не сформировался. Известно, что хорошие спортсмены очень и очень редко становятся хорошими тренерами. То, что его сразу поставили тренером первой сборной, — это ошибка. Надо было ему потренироваться хотя бы с юношами, юниорами… Тренерская работа — это совсем другое дело. Думаю, что из Лёши, может быть, и получится хороший тренер, но в данном случае ожидание со стороны руководства СБР не оправдалось. Если спортсмены говорят, что он не совсем тот тренер, то, наверное, не справляется. Хотя спортсменов на 100% не стоит слушать — особенно барышень. Девушки частенько бывают капризные и не всегда чётко понимают, что нужно. С точки зрения профессионализма, наверное, Волкову ещё рано тренировать основную национальную команду.
Руководству СБР надо подумать. Может быть, стоит усилить наши команды, взяв со стороны тренеров из стрелкового спорта. У наших спортсменов налицо провал именно в базовой подготовке и знаниях. Конечно, резких движений в олимпийский год не принято делать… Может быть, нужно просто усилить команду, пригласив тренеров из пулевой стрельбы. Думаю, это будет разумно», — сказал Васильев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.
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