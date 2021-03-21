Сборная России по биатлону завоевала семь медалей КМ за сезон, Норвегия — 83

Сборная Норвегии выиграла неофициальный медальный зачёт Кубка мира по биатлону в сезоне-2020/2021. В активе норвежцев 83 медали (38 золотых, 25 серебряных и 20 бронзовых). На втором месте — Франция с 34 (12-10-12) медалями, на третьем — Швеция, завоевавшая 31 (8-12-11) награду.

Сборная России заняла пятое место, выиграв 7 (3-2-2) медалей. Личное золото Александр Логинов завоевал на этапе в Антхольце (Италия), ещё две награды высшей пробы россияне выиграли в эстафетах – смешанной в Оберхофе и женской в Антхольце.

Биатлон. Кубок мира. Медальный зачёт

1. Норвегия – 83 (38-25-20)

2. Франция – 34 (12-10-12)

3. Швеция – 31 (8-12-11)

4. Германия – 20 (3-8-9)

5. Россия – 7 (3-2-2)

6. Италия – 11 (2-3-6)

7. Австрия – 9 (2-3-4)

8. Беларусь – 8 (1-5-2)

9. Чехия – 1 (1-0-0)

10. Украина – 3 (0-2-1)

11-13. Швейцария – 1 (0-0-1)

11-13. Словения – 1 (0-0-1)

11-13. США – 1 (0-0-1)