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Сборная России по биатлону завоевала семь медалей КМ за сезон, Норвегия — 83

Сборная России по биатлону завоевала семь медалей КМ за сезон, Норвегия — 83
Биатлон / Кубок мира 0
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Сборная Норвегии выиграла неофициальный медальный зачёт Кубка мира по биатлону в сезоне-2020/2021. В активе норвежцев 83 медали (38 золотых, 25 серебряных и 20 бронзовых). На втором месте — Франция с 34 (12-10-12) медалями, на третьем — Швеция, завоевавшая 31 (8-12-11) награду.

Сборная России заняла пятое место, выиграв 7 (3-2-2) медалей. Личное золото Александр Логинов завоевал на этапе в Антхольце (Италия), ещё две награды высшей пробы россияне выиграли в эстафетах – смешанной в Оберхофе и женской в Антхольце.

Биатлон. Кубок мира. Медальный зачёт

1. Норвегия – 83 (38-25-20)
2. Франция – 34 (12-10-12)
3. Швеция – 31 (8-12-11)
4. Германия – 20 (3-8-9)
5. Россия – 7 (3-2-2)
6. Италия – 11 (2-3-6)
7. Австрия – 9 (2-3-4)
8. Беларусь – 8 (1-5-2)
9. Чехия – 1 (1-0-0)
10. Украина – 3 (0-2-1)
11-13. Швейцария – 1 (0-0-1)
11-13. Словения – 1 (0-0-1)
11-13. США – 1 (0-0-1)

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