Российские биатлонисты обновили антирекорд по личным медалям в Кубке мира

Российские биатлонисты обновили антирекорд по числу личных медалей за сезон. Из семи наград, завоёванных российскими спортсменами в Кубке мира – 2020/2021, только две личные. Александр Логинов победил в индивидуальной гонке на этапе Кубка мира в Антхольце (Италия), Эдуард Латыпов завоевал серебро в масс-старте в финале соревнований в Эстерсунде (Швеция). Российские биатлонистки в личных гонках на подиум не поднимались.

Ранее антирекорд сборной России по личным медалям датировался сезоном-2017/2018, когда у команды было пять личных подиумов: четыре – у Антона Шипулина, один – у Максима Цветкова.

Напомним, что пять медалей в сезоне-2020/2021 сборная России завоевала в эстафетах. Золотыми стали смешанная эстафета в Оберхофе и женская гонка в Антхольце. Мужские квартеты выиграли серебро и две бронзы, в том числе единственную российскую медаль чемпионата мира – 2021.