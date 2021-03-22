Экс-тренер сборной России по биатлону объяснил проблемы национальной команды

Бывший старший тренер мужской сборной России по биатлону Николай Лопухов объяснил, в чём, по его мнению, заключаются причины неудач национальной команды. Специалист заявил, что все проблемы — в руководстве Союза биатлонистов России (СБР).
«Надо объединяться и работать. Все проблемы в руководстве СБР. Они там прогибаются под спортсменов, идут у них на поводу… Надо работать в едином методическом ключе. Всё зависит от руководства.
Приведу пример. Работали в мини-группе Алексей Волков и Антон Шипулин, их тренером был Андрей Крючков, по стрельбе — Гербулов. Они тренировались на высоком уровне.
Не знаю почему, но у нас потеряна великолепная школы стрельбы, которой россияне всегда славились. Вспомните, как работали на рубеже та же Богалий, Ахатова, Ишмуратова… Есть определённое количество времени работы на рубеже. Почему-то лидеры могут стрелять по 25 секунд. А у нас — слов нет — 35-40 секунд проводят на рубеже. А потом говорят: «Не могу перестроиться». Нет правильной методики обучения стрелковой школы. Отсюда и результат», — цитирует Лопухова Metaratings.
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