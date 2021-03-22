Стурла Холм Легрейд — о поражении в борьбе за «БХГ»: запомню масс-старт до конца жизни

Норвежский биатлонист Стурла Холм Легрейд прокомментировал поражение в борьбе за «Большой хрустальный глобус». Он до последней гонки боролся с соотечественником Йоханнесом Бё. В итоге в заключительном старте сезона — масс-старте на этапе в Эстерсунде — Бё оказался выше Легрейда и победил в общем зачёте.

«Я доволен сезоном, хоть и не выиграл «Большой хрустальный глобус». Запомню эту гонку до конца жизни. Не думаю, что мне нужно расстраиваться, ведь я занял второе место в общем зачёте, выиграл четыре золотые медали на чемпионате мира и 7 гонок в Кубке мира. Это невероятные достижения», — приводит слова Легрейда NRK.

Победителем масс-старта стал француз Симон Дётье. Россиянин Эдуард Латыпов стал вторым, Йоханнес Бё — третьим. Легрейд финишировал восьмым.