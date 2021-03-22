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«Машина RU». Губерниев отреагировал на эмоциональный пост Латыпова о серебре в гонке КМ

«Машина RU». Губерниев отреагировал на эмоциональный пост Латыпова о серебре в гонке КМ
Биатлон / Кубок мира 0

Российский биатлонист Эдуард Латыпов поделился эмоциями от завоевания первой личной медали в гонке Кубка мира.

В 27-й день рождения, 21 марта, Латыпов занял второе место в масс-старте в финале соревнований в Эстерсунде (Швеция), уступив лишь представителю Франции Симону Детьё.

«Это радостный день. Первый подиум в заключительной гонке сезона — это круто. Международный сезон завершён, спасибо всем болельщикам за поздравления, за вашу поддержку и веру в нас! Дальше с ещё большей мотивацией в новый сезон!» — написал Латыпов на своей странице в «Инстаграме».

Фото можно посмотреть на странице Эдуарда Латыпова в «Инстаграме».

Одним из первых пост Латыпова прокомментировал Дмитрий Губерниев. «Машина RU», — написал он.

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