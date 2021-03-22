Логинов и Гараничев выступят на чемпионате России в Ханты-Мансийске

Главный тренер сборной Тюменской области Максим Кугаевский заявил, что биатлонисты национальной команды Александр Логинов, Евгений Гараничев и Татьяна Акимова — примут участие в чемпионате России, который пройдёт с 31 марта по 4 апреля в Ханты-Мансийске.
«Все девушки и ребята сборной команды Тюменской области, в том числе призёр чемпионата мира Александр Логинов, призёр чемпионата Европы Евгений Гараничев и победитель этапа Кубка мира Татьяна Акимова, примут участие в чемпионате России в Ханты-Мансийске», — приводит слова Кугаевского «Спорт день за днём».
В Кубке мира — 2020/2021 Логинов выиграл индивидуальную гонку на этапе в Антхольце и стал бронзовым призёром чемпионата мира в эстафете. Гараничев и Акимова в индивидуальной гонке на чемпионате мира заняли 16-е и 29-е места, соответственно.
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