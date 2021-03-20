Гараничев — опять лидер сборной России по биатлону. Мы что, вернулись на 10 лет назад?!

В субботу, 20 марта, в Эстерсунде продолжился заключительный этап Кубка мира по биатлону — 2020/2021. Во второй день этапа медали были разыграны в мужской и женской гонках преследования. Стурла Холм Легрейд одержал победу в мужском пасьюте, опередив Йоханнеса Бё. Лучшим из россиян стал Евгений Гараничев, финишировавший 12-м. В женском пасьюте первой стала Марте Рёйселанд, а лучшая из россиянок Ульяна Кайшева финишировала 8-й.
На этом мы заканчиваем нашу трансляцию с гонок преследования в Эстерсунде. Стурла Холм Легрейд одержал победу в мужском пасьюте, опередив Йоханнеса Бё. Лучшим из россиян стал Евгений Гараничев, финишировавший 12-м. В женском пасьюте первой стала Марте Рёйселанд, а лучшая из россиянок Ульяна Кайшева финишировала 8-й. Спасибо, что были с нами сегодня и до встречи завтра на масс-старте.
Итоги гонки преследования в Эстерсунде для мужской сборной России
Подводим итоги гонки для россиян. Евгений Гараничев финишировал на 12-м месте. Александр Логинов стал 15-м, Эдуард Латыпов — 18-м, Матвей Елисеев — 45-м.
Легрейд выиграл пасьют в Эстерсунде, Йоханнес Бё — второй
Легрейд выиграл гонку преследования в Эстерсунде. Стурла опередил своего главного соперника за Глобус Йоханнеса Бё. Лукас Хофер стал третьим.
К сожалению, Гараничев промахнулся дважды на заключительном рубеже. Женя откатился за пределы первой десятки. Зато борьбу за победу в гонке и общем зачёте Кубка мира обострилась до предела. Легрейд вышел в лидеры пасьюта, а Йоханнес Бё занимает второе место.
Гараничев промазал один раз на третьей стрельбе. Евгений на восьмом месте, но до подиума расстояние одного штрафного круга. Всё решит последняя стрельба!
Гараничев снова отработал на ноль! Женя по-прежнему шестой, но до подиума совсем недалеко. А вот Латыпов промахнулся дважды и откатился на 16-е место. Зато Логинов поднялся на 14-е, отработав чисто. У Елисеева один промах и 28-е место.
Гараничев и Латыпов точно отработали на первом рубеже и уже идут в первой десятке! Евгений на шестом месте, а Эдуард — восьмой. Логинов и Елисеев промахнулись по одному разу и располагаются во втором и третьем десятке.
Стартовал мужской пасьют на этапе Кубка мира по биатлону в Швеции. Поболее за наших в предпоследний день биатлонного сезона! Гараничев, Елисеев, Логинов и Латыпов уже на трассе.
Тренер сборной России Максим Максимов прямо перед стартом мужского пасьюта признался, что большую роль в гонке сыграет непредсказуемый ветер.
«Если ветер поспокойней, то можно работать на выцеливание. Я бы рекомендовал работать достаточно быстро. Потому что соизмеримо промахи соизмеримы штрафам. Но надо смотреть в каком состоянии идёт спортсмен. Если он уставший, то не сможет реализовать быструю стрельбу, и будет больше промахов».
Состав мужской сборной России на гонку преследования на этапе в Эстерсунде
До старта мужской гонки преследования остаётся полчаса. Сборную России в ней представят Евгений Гараничев (11-й), Матвей Елисеев (21-й), Александр Логинов (26-й) и Эдуард Латыпов (23-й).
Двукратный олимпийский чемпион Сергей Чепиков уверен, что старший тренер женской сборной России Михаил Шашилов должен продолжить работу с командой, несмотря на провальные результаты.
«Шашилов должен остаться. У него раньше не было опыта работы с командой на Кубке мира. Он сейчас все посмотрел, проанализировал ситуацию и сделал выводы. Возможно, надо усилить позицию тренера по стрельбе.
Нужно проанализировать нынешний сезон и готовиться к следующему. Если мы каждый год будем менять в сборной тренеров, то, думаю, ситуация не улучшится», — приводит слова Чепикова «Матч ТВ».
Тириль Экхофф к победе в общем зачёте Кубка мира плюсует и успех в зачёте гонок преследования. Норвежка опередила свою соотечественницу Марте Рёйселанд на 41 балл. Лучшая из россиянок в пасьютах Светлана Миронова лишь 25-я.
Биатлон. Кубок мира. Гонки преследования. Женщины
Итоговый зачёт
1. Тириль Экхофф (Норвегия) – 360.
2. Марте Рёйселанд (Норвегия) – 319.
3. Франциска Пройс (Германия) – 240…
25. Светлана Миронова (Россия) – 104…
Ульяна Кайшева стала лучшей в сборной России в гонке преследования на этапе Кубка мира в Эстерсунде. Ульяна финишировала восьмой и рассказала о том, что происходило в гонке.
«Было очень интересно. В последнее время вообще все гонки интересные, все такие разные. Подсказывали ли мне, что иду пятой? Нет. Я прошу тренеров ничего мне не говорить, кроме последнего круга, чтобы просто работать в своём темпе. У меня была тактика стрелять долго, но попасть, потому что на сегодня я не так уж быстра. Подумала, что лучше попаду. И всё-таки было чудо, что попадала хотя бы по три на рубеже. Нормально. На третьем рубеже был особенно сильный, плотный ветер. Пожалуй, тогда была вообще катастрофа».
Лариса Куклина провела отличную гонку и переместилась с 29-го места на 10-е. Россиянка прокомментировала свой результат для «Матч ТВ».
«Сегодня просто непредсказуемый ветер, очень порывистый. На первой „стойке“ было всё то же самое, что и на второй. Просто на первой казалось, что смогу выстоять и попасть, но это оказалось не так. На вторую „стойку“ пришла и подумала: могу те же три штрафа намазать, но будет намного быстрее, могу легко сократить штрафной круг. Решила просто стрельнуть, и хорошо, что так получилось. Потом подумала, что выцеливать на первой „стойке“ — это была ошибка. При таком ветре это, наверное, бесполезно».
Анна Сола прокомментировала своё выступление в гонке преследования.
«Сегодня было очень тяжело в физическом плане. Но мне и на чемпионате мира повезло с ветром — все мазали, а я попала. И сейчас, наверное, тоже ветер немного помог. Было сложно справляться с ним на «стойке», потому что очень сильно сдувало.
Вчерашний успех в битве с россиянками за места в следующем сезоне? Мне кажется, для нас это было не так важно, как для России. Перед стартом никакого плана не было. Мы просто выходили и выполняли свою работу на максимуме. В принципе, у нас была такая задача с первого старта этого сезона. А вот задачи обогнать Россию — такого точно не было.
В Беларуси есть юные спортсменки. Мне кажется, здорово, что их можно будет подключать. Может, они не все старты будут бегать, но здорово иметь возможность возить кого-то из наших малышек», — сказала Сола в эфире «Матч ТВ».
Рёйселанд была лучшей по скорости. Кайшева ходом стала 15-й (+48 секунд), Куклина — 22-й (+1.02), Акимова — 26-й (+1.07), Миронова — 34-й (+1.23), Павлова — 42-й (+1.45), Гореева — 44-й (+1.51), Шевченко — 48-й (+2.05).
Кайшева в гонке преследования допустила пять промахов (1+0+2+2), Куклина — пять (0+1+3+1), Миронова — семь (4+0+2+1), Шевченко — шесть (2+1+3+0), Гореева — восемь (3+0+4+1), Акимова — девять (0+3+4+2), Павлова — восемь (2+1+2+3).
Лучше всех на огневых рубежах отработала норвежка Эмили Калькенберг, которая в такой жуткий ветер допустила всего два промаха (0+1+1+0). Благодаря этому она прорвалась с 21-й позиции на пятое место.
Итоги женской гонки преследования для сборной России
Кайшева здорово отработала последний круг и финишировала восьмой! Ульяна вообще лучше всех прошла этот отрезок. Куклина стала десятой, Миронова — 34-й, Шевченко — 47-й, Гореева — 49-й, Акимова — 53-й, Павлова — 55-й.
Рёйселанд выиграла женскую гонку преследования, Сола — третья
Рёйселанд уверенно выиграла женскую гонку преследования, Экхофф финишировала второй, Сола завоевала бронзу!
Рёйселанд после заключительно рубежа уходит лидером, опережая Экхофф на 20 секунд! Сола и Симон разыграют между собой бронзу.
Куклина — с одним промахом. Лариса на выходе с огневого рубежа идёт шестой. Есть шанс попасть в цветочную церемонию!
Кайшева и Акимова — ещё два круга. Миронова и Гореева — по одному промаху. Шевченко чисто отработала рубеж. Павлова — три мимо.
Кайшева переместилась на девятое место. Но с учётом непредсказуемой стрельбы есть шанс на медаль. Куклина идёт 20-й, Миронова — 37-й, Павлова — 52-й, Гореева — 53-й, Акимова — 54-й, Шевченко — 56-й.
На третьем рубеже мажут вообще все — ветер бушует! Рёйселанд зашла на два круга, но сохранила уверенное лидерство. Сола — три круга, Херрман — четыре мимо! Но и россиянки не воспользовались ситуацией — был шанс подтянуться к лидерам. Кайшева — два промаха, Куклина — три.
Кошмар у Акимовой и Гореевой — по четыре промаха! Павлова и Миронова — два мимо, Шевченко — три круга.
Кайшева — пятая после второго рубежа
Ветер бушует на стрельбище! Тандерволд, Хаузер и Хеки — по три промаха. Рёйселанд поразила все мишени и вышла в лидеры, Сола — вторая! Херрман вышла на третье место, +43 секунды от норвежки.
Кайшева воспользовалась ошибками соперниц и подтянулась на пятую позицию. Куклина зашла на штрафной круг на втором рубеже и по-прежнему держится в десятке.
Гореева и Миронова реабилитировались, отработав рубеж без ошибок. Акимова — три круга. Шевченко и Павлова — по одному.
Павлова вообще не бежит. Миронова даже с четырьмя штрафными кругами обошла Евгению.
Миронова провалила «лёжку»!
Ветер на стрельбище — отсюда много промахов! Экхофф, Вирер и Алимбекова зашли на штрафной круг, Перссон и Шевалье — два промаха. Тандерволд с чистой стрельбой вышла на первое место!
И кошмарный провал у Мироновой — четыре промаха на «лёжке»! Света, ну как? Гореева — три круга. Павлова и Шевченко — по два неточных выстрела. Куклина с чистой стрельбой ворвалась на десятое место.
Поехали! Тириль Экхофф открыла гонку, Доротея Вирер отправилась на трассу второй. Ульяна Кайшева на старте будет проигрывать 39 секунд, Светлана Миронова — 53. Посмотрим, что сегодня покажут россиянки.
Дмитрий Васильев сравнил выступления российских биатлонистов и лыжников в сезоне-2020/2021.
«Через период спада проходили все. Ещё четыре года назад наши лыжники были такими же аутсайдерами и статистами, как сейчас биатлонисты. Всё постепенно встаёт на свои места. В лыжах такие успехи у нас благодаря упорной работе Елены Валерьевны Вяльбе, которая, несмотря ни на что, шла в одном направлении, и всё это вылилось в такой результат. Сейчас наши лыжники прямые конкуренты этим астматикам норвежцам.
В биатлоне нужно так же, не нужно бесконечно менять президентов, тренеров — и тогда появится результат. У нас невероятно талантливые спортсмены, которым нужно создать условия для спокойной подготовки», — сказал Васильев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.
Бывший тренер сборной России по биатлону Владимир Аликин назвал причину потери женской сборной полной квоты на КМ по биатлону.
«Это результат работы тренеров. Тренеров по стрельбе, по функциональной подготовке. На чемпионате мира выступили неудачно, по сезону тоже ничего выдающегося не показали. Таков уровень нашего биатлона.
Что делать? А что уже делать? Всё потеряли. Пусть федерация разбирается. Поставить нынешних тренеров было ошибкой, итог сезона это подтвердил», — сказал Аликин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
Светлана Миронова рассказала, кто и почему является её фаворитом в мужской битве за «Большой хрустальный глобус».
«Не знаю, кто победит в сражении у мужчин за Большой хрустальный глобус. Но болею за Легрейда. Это молодой спортсмен, и было бы круто, чтобы он выиграл. Он первый полноценный сезон проводит на Кубке мира, и я считаю, что это прямо верх мастерства. Это был бы нонсенс, если он выиграет. На моей памяти не было такого, чтобы человек в первый сезон завоевал «Большой хрустальный глобус», — сказала Миронова в эфире «Матч ТВ».
Состав женской сборной России на гонку преследования
Женская гонка преследования начнётся ровно через час — пришло время представить состав нашей команды.
Первой из россиянок в гонку отправится Ульяна Кайшева, ставшая 16-й в спринте. Затем в борьбу вступят Светлана Миронова (24-й стартовый номер), Лариса Куклина (29-й), Анастасия Гореева (38-й), Татьяна Акимова (45-й), Евгения Павлова (49-й), Анастасия Шевченко (53-й).
Тириль Экхофф поделилась эмоциями после получения «Малого хрустального глобуса» в зачёте спринтов, а также прокомментировала победу своей национальной команды в зачёте Кубка наций.
«Мой 200-й старт на Кубке мира ознаменовался победой и моим самым первым спринтерским глобусом. Мы финишировали лучше всех как нация, и это просто мечта», — написала Экхофф на своей странице в «Инстаграме».
Тот факт, что сборная России осталась без максимальной квоты, вызвал острую реакцию в биатлонном сообществе. Эксперты в выражениях не стеснялись.
Первый день этапа Кубка мира в Эстерсунде получился максимально разочаровывающим. Во-первых, наши девушки потеряли максимальную квоту на следующий сезон. Во-вторых, Ирина Казакевич установила исторический антирекорд — заняла 100-е место в гонке. Да, причиной тому были падение и поломка винтовки, но результат есть результат.
Доброе утро, дорогие друзья. Мы начинаем предпоследний день международного биатлонного сезона — 2020/2021. Мужчины и женщины будут делить медали в гонках преследования. А россияне, скорее всего, будут снова мучиться на трассе. Шанс, что кто-то приятно удивит, очень невысок.
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