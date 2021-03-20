Гараничев — опять лидер сборной России по биатлону. Мы что, вернулись на 10 лет назад?!

Ульяна Кайшева стала лучшей в сборной России в гонке преследования на этапе Кубка мира в Эстерсунде. Ульяна финишировала восьмой и рассказала о том, что происходило в гонке.

«Было очень интересно. В последнее время вообще все гонки интересные, все такие разные. Подсказывали ли мне, что иду пятой? Нет. Я прошу тренеров ничего мне не говорить, кроме последнего круга, чтобы просто работать в своём темпе. У меня была тактика стрелять долго, но попасть, потому что на сегодня я не так уж быстра. Подумала, что лучше попаду. И всё-таки было чудо, что попадала хотя бы по три на рубеже. Нормально. На третьем рубеже был особенно сильный, плотный ветер. Пожалуй, тогда была вообще катастрофа».



