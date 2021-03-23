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Владимир Драчёв — Эдуарду Латыпову: добился своего! Всё когда-то происходит впервые

Владимир Драчёв — Эдуарду Латыпову: добился своего! Всё когда-то происходит впервые
Биатлон / Кубок мира 0

Бывший президент Союза биатлонистов России Владимир Драчёв прокомментировал пост Эдуарда Латыпова в «Инстаграме».

В свой 27-й день рождения, 21 марта, Латыпов занял второе место в масс-старте в финале Кубка мира в Эстерсунде (Швеция), уступив лишь представителю Франции Симону Детьё. После гонки Эдуард написал: «Это радостный день. Первый подиум в заключительной гонке сезона — это круто. Международный сезон завершён, спасибо всем болельщикам за поздравления, за вашу поддержку и веру в нас! Дальше с ещё большей мотивацией в новый сезон!»

«Поздравляю! Добился своего! Всё когда-то происходит впервые! Молодец», — написал Драчёв в комментарии.

Третье место в масс-старте занял норвежец Йоханнес Бё. Он стал обладателем «Большого хрустального глобуса».

Йоханнес Бё поздравил Эдуарда Латыпова с днём рождения
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