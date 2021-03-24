Биатлонист Алексей Слепов завершил карьеру из-за подозрения в допинге

Российский биатлонист Алексей Слепов завершил карьеру на фоне допингового разбирательства. Об этом рассказал тренер 34-летнего спортсмена Валерий Храмоножкин.
Напомним, в октябре 2020 года Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) признало Слепова невиновным в нарушении антидопинговых правил, несмотря на то что спортсмен пропустил три допинг-теста. Изучив объяснения и медицинские документы, представленные биатлонистом, РУСАДА решило не рассматривать третий пропуск допинг-теста как нарушение правил доступности спортсмена. Однако спустя неделю агентство поменяло своё решение, вновь открыв дело.
«Ситуация не прояснилась, решения до сих пор нет и неизвестно, когда будет. На этом фоне Алексей принял решение завершить карьеру. Он не дисквалифицирован, имел право выступать дальше, но в связи с тем, что ситуация затянулась и были пропущены все отборочные старты, он решил закончить со спортом», — цитирует Храмоножкина ТАСС.
Слепов — трёхкратный чемпион Европы, победитель общего зачёта Кубка IBU в сезоне-2013/2014, чемпион России.
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