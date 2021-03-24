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Губерниев: надеюсь, Елисеев перестанет заниматься ерундой

Губерниев: надеюсь, Елисеев перестанет заниматься ерундой
Биатлон / Кубок мира 0
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Известный комментатор Дмитрий Губерниев поделился мнением о выступлении сборной России по биатлону в сезоне-2020/2021. Мужская команда заняла четвёртое место в Кубке наций, проиграв Норвегии, Франции и Германии.

Комментатор выразил надежду, что Матвей Елисеев, занявший 21-е место в общем зачёте, перестанет заниматься ерундой.

«Нужно объединяться. Я очень верю в Латыпова. Каминский (старший тренер мужской команды. — Прим. «Чемпионата») очень окрылён тем, что имеет такого спортсмена. Надеюсь, что и Логинов справится со своими проблемами. Елисеев перестанет заниматься ерундой. Будем строить новый коллектив.

Я уже много раз говорил, что надо дать этому тренерскому штабу доработать. С одной стороны, я за то, чтобы подготовка велась централизованно. Но мы видим Кайшеву, которая сверхвыдающихся результатов не показывала, но была надёжным стрелком в первую очередь. Это заслуга её личных тренеров», — написал Губерниев в своей рубрике на «Чемпионате».

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А ещё Дмитрий рассказал, как сэкономил деньги в Европе и как будет блистать на чемпионате Европы по футболу.
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