Губерниев: надеюсь, Елисеев перестанет заниматься ерундой

Известный комментатор Дмитрий Губерниев поделился мнением о выступлении сборной России по биатлону в сезоне-2020/2021. Мужская команда заняла четвёртое место в Кубке наций, проиграв Норвегии, Франции и Германии.
Комментатор выразил надежду, что Матвей Елисеев, занявший 21-е место в общем зачёте, перестанет заниматься ерундой.
«Нужно объединяться. Я очень верю в Латыпова. Каминский (старший тренер мужской команды. — Прим. «Чемпионата») очень окрылён тем, что имеет такого спортсмена. Надеюсь, что и Логинов справится со своими проблемами. Елисеев перестанет заниматься ерундой. Будем строить новый коллектив.
Я уже много раз говорил, что надо дать этому тренерскому штабу доработать. С одной стороны, я за то, чтобы подготовка велась централизованно. Но мы видим Кайшеву, которая сверхвыдающихся результатов не показывала, но была надёжным стрелком в первую очередь. Это заслуга её личных тренеров», — написал Губерниев в своей рубрике на «Чемпионате».
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