Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Биатлон / Новости /

Губерниев: я никогда и нигде не называл Иродова так, как утверждает чудак на букву «М»

Губерниев: я никогда и нигде не называл Иродова так, как утверждает чудак на букву «М»
Биатлон 0
Аудио-версия:

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев заявил, что никогда не называл трёхкратного чемпиона мира по биатлону среди юниоров Дениса Иродова «Царём Иродом».

Ранее пресс-служба Союза биатлонистов России в своём интервью с Иродовым спросила, как он относится к такому прозвищу, которое якобы дал ему Губерниев в ходе одной из трансляций.

«Хочу сделать официальное заявление! Я никогда и нигде не называл талантливого юного биатлониста Дениса Иродова так, как утверждает чудак на букву «М» из пресс-службы СБР! Позорная и непрофессиональная работа господина Аверьянова и его команды! Денис, вы замечательный и станете настоящим царём биатлона! А я с удовольствием прокомментирую Ваши победы! Виктор Майгуров и Александр Пак, мне стыдно за такую работу пресс-службы СБР!», — написал Губерниев в своём телеграм-канале.

«Звучит величественно». Иродов рассказал, как относится к прозвищу Царь Иродов
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Биатлон
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021