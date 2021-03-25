Губерниев: я никогда и нигде не называл Иродова так, как утверждает чудак на букву «М»

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев заявил, что никогда не называл трёхкратного чемпиона мира по биатлону среди юниоров Дениса Иродова «Царём Иродом».
Ранее пресс-служба Союза биатлонистов России в своём интервью с Иродовым спросила, как он относится к такому прозвищу, которое якобы дал ему Губерниев в ходе одной из трансляций.
«Хочу сделать официальное заявление! Я никогда и нигде не называл талантливого юного биатлониста Дениса Иродова так, как утверждает чудак на букву «М» из пресс-службы СБР! Позорная и непрофессиональная работа господина Аверьянова и его команды! Денис, вы замечательный и станете настоящим царём биатлона! А я с удовольствием прокомментирую Ваши победы! Виктор Майгуров и Александр Пак, мне стыдно за такую работу пресс-службы СБР!», — написал Губерниев в своём телеграм-канале.
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