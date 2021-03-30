Сорин: Халили скинул с проигрыша в скорости порядка 20 секунд, но он способен на большее

Тренер сборной России по лыжным гонкам Егор Сорин, параллельно являющийся личным наставником биатлониста Карима Халили, рассказал о прогрессе спортсмена и нюансах его подготовки.

«Халили прибавил, если смотреть по проигрышу на Кубке мира. Он в этом году скинул порядка 15-20 секунд, если брать спринт. Да, у него был нестабильный сезон, было несколько западений в результатах, но слава богу, что они пришлись не на главные старты в сезоне. Ну, а так вижу определённый прогресс, уверен, что Карим способен на большее.

Конечно, техника бега с винтовкой и без отличается. Мы это тоже учитываем, и ближе к сезону основная работа делается уже с винтовкой. Карим на тренировках зарубается с чистыми лыжниками, бегал с нами контрольные. Конечно, он проигрывал Илье Порошкину, но с остальной молодёжью достаточно ровно мог выступать», — сказал Сорин в эфире Telesport.