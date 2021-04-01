Ирина Казакевич о 100-м месте в спринте: все вокруг говорили, насколько это плохо и ужасно

Российская биатлонистка Ирина Казакевич рассказала, как переживала после 100-го места в спринтерской гонке на этапе Кубка мира в Эстерсунде (Швеция). Из-за проблем с винтовкой спортсменка допустила семь промахов.

«Я сама виновата, поскольку к поломке привело моё падение. Конечно, была обида, что не оказалось запасной винтовки, всё же была возможность побороться за пасьют. После гонки было много мыслей, сложно было принять, что последний этап Кубка мира складывается так неудачно.



Плюс все вокруг говорили, насколько плохо и ужасно занимать предпоследнее место. Было много комментариев со стороны СМИ, критики. Это поддавливало. Но жизнь продолжается, никто не умер, значит, всё хорошо.



Я сама не читаю весь этот негатив. Если мне и пишут болельщики, то только слова поддержки. Но родные и близкие на просторах интернета находят всё это, поэтому они расстраиваются больше. Мы спортсмены и уже привыкли к критике, мы живём с этим, а обычным людям сложно, они начинают переживать», — цитирует Казакевич ТАСС.