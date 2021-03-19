Ирина Казакевич расплакалась в прямом эфире после 100-го места в спринте

Российская биатлонистка Ирина Казакевич расплакалась в прямом эфире после проблем с винтовкой в спринтерской гонке на этапе Кубка мира в Эстерсунде (Швеция). Итоговое место Ирины на финише — 100-е.

Подопечная Михаилова Шашилова допустила 2 промаха на «лёжке» и 5 – на «стойке».

Ирина Казакевич расплакалась в прямом эфире

«Упала на повороте, меня сильно развернуло. Села на винтовку, полностью вырвался затыльник – это задняя часть винтовки. Я поняла это, когда поехала дальше. Весь второй круг у меня болтался крюк. Могу даже показать, что болталось. То есть он болтался там, сзади.

Думаю, тренеры видели, что у меня сильно болтается винтовка. Приехала, вырвала его. Из-за того, что резинка была внизу, пришлось вырвать её, чтобы не мешала стрелять. Но, как оказалось, было сложно что-то вообще сделать на рубеже стоя. Можно, наверное, было просто выстрелить в небо пять раз и уходить. Я старалась попадать. Была какая-то надежда», — рассказала Казакевич в эфире «Матч ТВ».