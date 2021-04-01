«На рубеже со мной казус произошёл». Дисквалифицированный Сучилов — о гонке преследования

Биатлонист Семён Сучилов прокомментировал выступление в гонке преследования на чемпионате России в Ханты-Мансийске. Он занял третье место, но затем был дисквалифицирован.

«Началось всё по плану, как и хотел. Сразу приблизился к Латыпову. Дальше уже вместе подъезжали ребятам. Мы достаточно быстро проехали первый круг. На „лёжке“ отстреляли уверенно. Следующий круг понимал, что мне не комфортно ехать сзади. Также понимал, что Эдик бежит не на грани возможностей. Сзади всегда несложно идти, потому что в потоке едешь.



На рубеже со мной казус произошёл. Я вставил обойму, закрыл затвор, и у меня встали два патрона вверх. Вытащил, а у меня снова они вверх вылезают. Обойму вытащил полностью, стрельнул патрон, который уже был в канале и вставил новую», — приводит слова Сучилова сайт «Матч ТВ».

Обладателем бронзовой медали стал Максим Цветков. Золото выиграл Эдуард Латыпов. Серебро досталось Матвею Елисееву.