Тренер Сучилова объяснил решение не подавать протест на дисквалификацию биатлониста

Сергей Алтухов, тренер сборной Ханты-Мансийского автономного округа, объяснил решение не подавать протест на дисквалификацию биатлониста Семёна Сучилова в гонке преследования на чемпионате России в Ханты-Мансийске. Спортсмен занял третье место, но был дисквалифицирован за использование второй обоймы.

«Подавать протест на это решение было бесполезно. По правилам соревнований он должен был доработать обойму. Если она сломалась, то он должен был использовать дополнительные патроны, как это происходит в эстафете. Или разрядить другую обойму, но не вставлять её», — приводит слова Алтухова ТАСС.



Победителем гонки стал Эдуард Латыпов, второе место занял Матвей Елисеев. Тройку призёров замкнул Максим Цветков.