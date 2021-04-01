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«У меня слеза прокатилась». Цветков отдал Сучилову свою медаль с гонки преследования на ЧР

«У меня слеза прокатилась». Цветков отдал Сучилову свою медаль с гонки преследования на ЧР
Биатлон / Чемпионат России 0
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Биатлонист Семён Сучилов сообщил, что Максим Цветков отдал ему свою бронзовую медаль, завоёванную в гонке преследования на чемпионате России в Ханты-Мансийске. Изначально Сучилов занял третье место, но после гонки его дисквалифицировали и бронзовую медаль получил Цветков.

«Всем привет, сегодня была очень интересная гонка. Но, к сожалению, я допустил большую ошибку на втором рубеже, взяв вторую обойму, в которой находились патроны. Я нарушил правила, соответственно, меня дисквалифицировали.

После церемонии награждения подошёл Максим Цветков и сказал, что это моя медаль. Макс, спасибо большое. Конечно, очень сильный поступок. У меня слеза прокатилась. Я подарю медаль Станиславе, своей дочери, потому она за меня болеет всегда, неважно, плохо я бегу или хорошо», — сказал Сучилов на видео, опубликованном в его «инстаграме».

Победу в гонке одержал Эдуард Латыпов, вторым стал Матвей Елисеев.

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