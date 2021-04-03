Лицом в снег и с синим языком. Стина Нильссон поделилась новыми снимками в «Инстаграме»

Олимпийская чемпионка по лыжным гонкам шведка Стина Нильссон, переквалифицировавшаяся в биатлонистку, выложила в своём «инстаграме» забавные фото.

Шведка поделилась снимком с одной из тренировок, где она, упав, лежит на трассе в форме звезды лицом в снегу. На второй фотографии Стина демонстрирует синий язык и спрашивает у подписчиков: «Есть у кого-то опыт борьбы с синим языком? Очень грустно разбиваться перед Пасхой».

Фото доступно в «инстаграме» шведской биатлонистки.

На прошедшем чемпионате Швеции по биатлону экс-лыжница заняла 9-е место в спринте (5 промахов), 6-е место в масс-старте (8 промахов) и 4-е — в сингл-миксте.

Нильссон — олимпийская чемпионка 2018 года в личном спринте, двукратная чемпионка мира и пятикратный серебряный призёр чемпионатов мира, трёхкратная чемпионка мира среди юниоров, многократная победительница этапов Кубка мира. Обладательница Кубка мира в спринтерских гонках в сезоне-2018/2019.