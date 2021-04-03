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«Тебе нужнее». Тюменский биатлонист Малеев пожертвовал палкой ради победы Гараничева

«Тебе нужнее». Тюменский биатлонист Малеев пожертвовал палкой ради победы Гараничева
Биатлон / Чемпионат России 0
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Тренер сборной Тюменской области по биатлону Максим Кугаевский рассказал, кто помог Евгению Гараничеву выиграть масс-старт на чемпионате России, который проходит в Ханты-Мансийске.

Напомним, 33-летний Гараничев выиграл гонку, опередив представителя республики Башкортостан Антона Бабикова и члена команды Свердловской области Алексея Шевченко.

Оказалось, Гараничев сломал лыжную палку сразу после первого огневого рубежа.

«Когда Слава Малеев заметил, что Гараничев сломал палку, он притормозил и отдал Жене свою со словами «тебе нужнее». Это беспрецедентный случай. После гонки Женя сказал, что без этой помощи он бы не выиграл гонку. Я горд за свою команду», — приводит слова Кугаевского ТАСС.

Представитель Тюменской области Вячеслав Малеев по итогам гонки остановился на 19-й позиции общего протокола.

Гараничев: приключения во время гонки дали стимул и привели к победе
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