Биатлонист Бабчин признался, что поблагодарил соперника за успешный для себя результат

Биатлонист Александр Бабчин, выигравший вместе с командой Республики Башкортостан эстафету 4х7,5 км на чемпионате России в Ханты-Мансийске, прокомментировал своё выступление. Бабчин бежал на первом этапе.
«Со старта лыжи вообще не ехали – но это у всех сегодня. В последней части этапа уже ехали хорошо. Молодец Кирилл Бажин из команды Уральского округа – он вышел с самого начала, и я как более возрастной спортсмен понимал, что надо удержаться, прийти в головной группе и передать эстафету нашим лидерам. Даже поблагодарил его за это. Старался держаться сзади, шёл хорошим темпом – это уже было дело техники», — сказал Бабчин в эфире «Матч ТВ».
В составе башкирской команды, помимо Бабчина, выступали Антон Бабиков, Алексей Петров и Эдуард Латыпов.
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