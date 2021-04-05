Подчуфарова объяснила свои слова о «шапито» в российском биатлоне

Биатлонистка Ольга Подчуфарова прокомментировала фразу, сказанную в 2019 году. В то время спортсменка готовилась перейти в сборную Словении и, комментируя положение вещей в российском биатлоне, заявила: «В какой-то момент я тоже поняла, что это всё шапито. Но я не хочу быть в нём грустным клоуном».
«Я сейчас уже и сама не вспомню, ведь это произошло полтора года назад. Я не отказываюсь от своих слов, но нужно понимать, что эта фраза была выдернута из контекста.
С представителями прессы я общаюсь дозированно, не раздаю интервью направо и налево. После моего возвращения в Россию мне поступило много звонков, но я сразу обозначила свою позицию: эту тему до определённого момента я мусолить не хочу.
Если я выступила с таким заявлением, то сделала это осознанно. Нужно же понимать, при каких обстоятельствах я опубликовала этот пост: тогда шли разбирательства по поводу статуса российских спортсменов, не было понятно, допустят ли нас к выступлению на международных соревнованиях на фоне бесконечных допинговых разбирательств», — цитирует Подчуфарову ТАСС.
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