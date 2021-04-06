Светлана Миронова: благодарна каждому, кто испытывал по отношению ко мне какие-либо эмоции
Российская биатлонистка Светлана Миронова подвела итоги сезона. В общем зачёте Кубка мира она заняла 19-е место.
«Сезон окончен. Спасибо каждому, кто переживал и радовался вместе со мной, болел и поддерживал, кто не поддерживал — и вам тоже спасибо. Благодарна каждому, кто испытывал по отношению ко мне какие-либо эмоции! До новых встреч в следующем сезоне!» — написала Миронова.
Пост доступен в «инстаграме» Светланы Мироновой
Светлана дебютировала в Кубке мира в сезоне-2016/2017 на этапе в Пхёнчхане (Южная Корея). 2 марта 2017 года в спринте она заняла 64-е место.
На минувшей неделе президент Союза биатлонистов России Виктор Майгуров сообщил, что спортсмены, попавшие в топ-25 общего зачёта, начнут сезон на Кубке мира без отбора.
Президент СБР рассказал, как будет формироваться состав сборной России на Кубок мира
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