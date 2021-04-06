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Лариса Куклина решила отказаться от самоподготовки

Лариса Куклина решила отказаться от самоподготовки
Биатлон / Кубок мира 0

Биатлонистка сборной России Лариса Куклина приняла решение уйти с самоподготовки. К сезону-2021/2022 и в ходе его спортсменка будет готовиться к состязаниям вместе с командой. Об этом сообщил Михаил Куклин, муж и личный тренер Ларисы.

«Лариса вернётся в команду. В прошлом сезоне мы были на самоподготовке из-за ситуации с пандемией. Плюс, как вы помните, старших тренеров очень долго выбирали. Пока всё кончилось, уже август подошёл.

Конечно, мы три месяца работали сами. Около 70% подготовительного периода прошли сами. Но в этом году, уже с мая, надеюсь, будем нормально работать в команде», — цитирует Куклина «Спорт день за днём».
В сезоне-2020/2021 Куклина, на счету которой 195 очков, заняла 38-е место в общем зачёте Кубка мира.

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