Подчуфарова показала фото с Юрловой-Перхт, пропустившей сезон из-за беременности

Российская биатлонистка Ольга Подчуфарова опубликовала новый пост в своём «инстаграме». Спортсменка сфотографировалась с Екатериной Юрловой-Перхт, которая пропустила сезон из-за беременности.

«Дрим-тим, не иначе», — подписала снимки Подчуфарова.

Пост доступен в «инстаграме» Ольги Подчуфаровой

Подчуфарова после неудавшегося перехода в сборную Словении вернулась в Россию. Ольга — бронзовый призёр чемпионата мира по биатлону 2017 года. После сезона-2017/2018 она объявила о завершении карьеры, но летом 2019 года решила возобновить выступления.

Юрлова-Перхт — чемпионка мира в индивидуальной гонке, серебряный призёр чемпионата мира в масс-старте. Победитель и призёр этапов Кубка мира, чемпионка Европы в гонке преследования, многократный призёр чемпионатов Европы, семикратная чемпионка России.