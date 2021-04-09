Тренер сборной Норвегии: постоянно объясняю своим биатлонистам ситуацию с Логиновым

Тренер сборной Норвегии по биатлону Зигфрид Мазе сообщил, что ему предложили провести семинар для российских тренеров, а также рассказал об отношении к ситуации с россиянином Александром Логиновым, отбывшим дисквалификацию за применение ЭПО.
«Вы же знаете Николая Загурского? Он попросил меня сделать семинар для российских тренеров в апреле или в мае. Сейчас, как вы знаете, пандемия коронавируса, поэтому речь шла о семинаре по видеосвязи. Я ответил ему: «Почему нет?». Я дружу с Николаем и Максимом Максимовым, до этого был в хороших отношениях с Анатолием Хованцевым. Всегда хочу помочь, насколько это возможно.
Постоянно объясняю своим спортсменам ситуацию с Логиновым: что он свои два года дисквалификации отбыл и имеет право соревноваться. Я на самом деле хочу хорошего сотрудничества между странами. Сейчас стараюсь быть более вовлечённым в политику Международного союза биатлонистов. Говорю IBU, что если мы хотим уважения, то когда принимаем решения с разными странами, должны привлекать к этому и Россию, как это было раньше. У меня всегда была такая позиция. Можете спросить в IBU», — приводит слова Мазе сайт «Матч ТВ».
В общем зачёте Кубка мира победил норвежский биатлонист Йоханнес Бё. Александр Логинов занял 17-е место.
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