Тренер сборной Норвегии объяснил, почему предложил Васильеву «заткнуться»

Тренер сборной Норвегии по биатлону Зигфрид Мазе, ранее жёстко ответивший двукратному олимпийскому чемпиону Дмитрию Васильеву, объяснил свою реакцию. Васильев прежде не раз утверждал, что превосходство Норвегии в биатлоне и в лыжных гонках обусловлено узаконенным применением допинга в рамках терапевтических исключений.



«Как я узнал, что говорит Васильев о моей сборной? Это было на первых полосах во Франции и в Норвегии. Писали, что мистер Васильев утверждает, что невозможно, чтобы Стурла Легрейд был так хорош в первый год на Кубке мира без помощи медицины. Он сказал также, что мы используем терапевтические исключения для лечения астмы. Это неправда. Никто в моей команде не использует препараты от астмы. Раньше у нас был один такой биатлонист — Хенрик Лабе-Лунд. Сейчас никто не принимает медикаменты от астмы или пользуется другими терапевтическими исключениями. Поэтому я не знаю, как он может такое заявлять. Тем самым он говорит, что моя работа — дерьмо, так как мы используем какие-то препараты. Я не мог поверить, когда это услышал. Кроме Хенрика, ни у одного спортсмена в моей команде терапевтических исключений не было.



Слово «заткнуться» с моей стороны показалось слишком грубым? Да, потому что я воспринял его слова как атаку на меня. Я никогда не говорил ничего плохого про Россию. Даже когда мои спортсмены это делали, я им объяснял: «Не надо». Впервые я столкнулся с прямой атакой на меня. Я уважал мистера Васильева до тех пор, как он не сказал эти вещи. Мистер Васильев хорошо известен в России и в мире биатлона. К его голосу прислушиваются. Я разозлился, потому что он лжёт, говорит о том, чего не знает. Я никогда так не реагировал, потому в моей практике раньше не было подобных случаев.



Я тоже получил много звонков от норвежских СМИ, но не ответил им. Потому что не хотел делать это больше, чем оно есть на самом деле. Но потом узнал, что мистер Васильев высказался после моих слов в «Инстаграме». Он сказал, что Наполеон пришёл в Россию и плохо закончил, что не стоит атаковать Россию. Но на самом деле я атаковал не Россию. Я атаковал его. В этом разница. Я не хочу позволять ему говорить вещи, с которыми я не согласен. У меня есть славянские корни. Мне очень нравится ваша страна», — приводит слова Мазе «Матч ТВ».

«Заткнитесь, мистер». Тренер сборной Норвегии ответил Васильеву на обвинения в допинге