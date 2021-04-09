Польховский прокомментировал уход с поста главного тренера сборной России по биатлону

Главный тренер сборной России по биатлону Валерий Польховский прокомментировал предстоящий уход с должности. Ранее президент Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров сообщил, что Польховский, который официально останется во главе национальной команды до 31 мая включительно, покинет пост по состоянию здоровья.

«Это была моя инициатива, меня к этому никто не принуждал. С этим предложением я выступил на заседании правления Союза биатлонистов России. Я попросил, чтобы мою кандидатуру не рассматривали на следующий сезон.

Буду только рад, если другой сможет лучше исполнить роль главного тренера сборной. Желаю российскому биатлону на предстоящих Олимпийских играх завоевать как можно больше медалей», — приводит слова Польховского ТАСС.