«В олимпийский год — без тренера». Васильев отреагировал на уход Польховского

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев прокомментировал новость, что Валерий Польховский покинет пост главного тренера сборной России по биатлону. Ранее президент Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров сообщил, что Польховский покинет пост по состоянию здоровья.

«Никакой конспирологии нет. У Польховского действительно проблемы со здоровьем. Валерий Николаевич на чемпионате мире не чувствовал себя хорошо. Здесь всё исключительно по объективным причинам: он не сможет больше исполнять обязанности главного тренера. Не нужно искать никакого подвоха.

Кто должен стать главным тренером? Никто: работа главного тренера, как и просто тренера, подразумевает под собой длительный процесс. Невозможно за один год кого-то подготовить либо наладить процессы. В олимпийский год всё должно остаться так, как есть: без главного тренера. Может, номинально кто-то должен занять эту должность. Нет необходимости специально выискивать главного тренера. Старших тренеров, которые сейчас отвечают за женскую и мужскую команды, надо просто усилить. И в каждой из команд сделать две группы, чтобы обеспечить определённую конкуренцию самой команде. И второй момент: идти двумя разными методиками, какая-то из них может выиграть», — сказал Васильев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.