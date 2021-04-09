Латыпов: Дзюба сказал, что биатлон – это очень тяжело. А я неплохо играю в футбол

Российский биатлонист Эдуард Латыпов рассказал, как относится к футболу.

«Я занимался футболом. Можно сказать, играю неплохо. На своём уровне, так скажем. Был опыт: Артём Дзюба приходил в Санкт-Петербурге и пробовал себя в роли биатлониста. Но он сказал, что это очень тяжело и он будет играть только в футбол. Я буду рад, если футболисты попробуют себя в роли биатлонистов.

За футболом я слежу, мне нравится, я играю. Даже в тренировочный период мы постоянно играем в футбол. Это было бы круто для меня», — приводит слова Латыпова пресс-служба ФК «Крылья Советов».

Также биатлонист ответил на вопрос, подшучивают ли биатлонисты над футболистами.

«Я думаю, каждый вид спорта по-своему сложен. Нам со стороны легко говорить, мол, так надо или так надо. Также и про биатлонистов говорят. Мы солидарны, потому что мы профессиональные спортсмены. Лично я болею за команду, за Россию, за наш клуб. Чтобы они максимально выдавали свой результат. Никакой жёсткой критики нет. Конечно, бывают моменты, когда расстраиваешься, что не попали в ворота, но всякое бывает. Это спорт», — сказал Эдуард.