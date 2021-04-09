Латыпов: Дзюба сказал, что биатлон – это очень тяжело. А я неплохо играю в футбол

Российский биатлонист Эдуард Латыпов рассказал, как относится к футболу.
«Я занимался футболом. Можно сказать, играю неплохо. На своём уровне, так скажем. Был опыт: Артём Дзюба приходил в Санкт-Петербурге и пробовал себя в роли биатлониста. Но он сказал, что это очень тяжело и он будет играть только в футбол. Я буду рад, если футболисты попробуют себя в роли биатлонистов.
За футболом я слежу, мне нравится, я играю. Даже в тренировочный период мы постоянно играем в футбол. Это было бы круто для меня», — приводит слова Латыпова пресс-служба ФК «Крылья Советов».
Также биатлонист ответил на вопрос, подшучивают ли биатлонисты над футболистами.
«Я думаю, каждый вид спорта по-своему сложен. Нам со стороны легко говорить, мол, так надо или так надо. Также и про биатлонистов говорят. Мы солидарны, потому что мы профессиональные спортсмены. Лично я болею за команду, за Россию, за наш клуб. Чтобы они максимально выдавали свой результат. Никакой жёсткой критики нет. Конечно, бывают моменты, когда расстраиваешься, что не попали в ворота, но всякое бывает. Это спорт», — сказал Эдуард.
- 9 апреля 2021
-
21:22
-
16:07
-
14:47
-
14:44
-
14:06
-
13:40
-
10:51
-
10:37
-
10:25
-
09:03
- 8 апреля 2021
-
22:00
-
19:10
-
14:07
-
12:54
-
12:16
-
11:28
-
11:22
-
09:28
-
09:07
-
08:30
- 7 апреля 2021
-
11:42
-
08:47
- 6 апреля 2021
-
20:47
-
20:11
-
19:35
-
19:17
-
18:51
-
18:29
-
16:55
-
15:41
-
14:43
-
12:16
-
11:37
-
09:54
-
08:44