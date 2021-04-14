Майгуров: Каминский пришёл из лыжной сборной. Где он возьмёт опыт работы с биатлонистами?

Президент Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров поделился мнением о работе Юрия Каминского и Михаила Шашилова, которые с сезона-2020/2021 возглавляют мужскую и женскую сборные России по биатлону соответственно. Каминский ранее работал в сборной России по лыжным гонкам, Шашилов — в одной из региональных команд.
«Каминский пришёл из лыжной сборной. Где он почерпнёт опыт работы с биатлонистами? Самый лучший опыт для специалиста такого уровня – это сразу идти в главную команду.
Что касается Шашилова, то работа с региональной командой — это одно, а работа со сборной, где спортсмены из разных регионов, — другое. В регионах у тренера полно времени воспитывать спортсмена, он его холит и лелеет. В сборной на это нет времени, здесь более жёсткий ритм, раскачиваться некогда. И должность тренера сборной подразумевает работу с неизвестными тебе спортсменами. При этом один приходит в октябре, другой в ноябре, третий в декабре — и так весь сезон. В таких условиях нет времени досконально узнать спортсмена. Тем более с девушками сложнее общаться, чем с ребятами», — цитирует Майгурова Metaratings.
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