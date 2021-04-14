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Майгуров прокомментировал идею приглашения Губерниева в тренерский совет

Майгуров прокомментировал идею приглашения Губерниева в тренерский совет
Биатлон / Кубок мира 0

Президент Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров ответил на вопрос, не думал ли он ввести в тренерский совет или на какую-то руководящую должность известного комментатора Дмитрия Губерниева.

«Нет, такой идеи у нас нет. Дмитрий занимается своим делом, мы — своим.

Он высказывает свою точку зрения. Естественно, он не квалифицированный специалист в биатлоне, но его медийный опыт неоспорим. И я не хочу ни осуждать его, ни, наоборот, поддерживать. Те, кому он не нравится, переключают на другой канал, а те, кому нравится, слушают», — приводит слова Майгурова Metaratings.

Также Майгуров рассказал, что СБР не удалось договориться с Рикко Гроссом, который ранее уже работал в сборной России по биатлону.

Президент СБР Майгуров признался в срыве переговоров с Рикко Гроссом
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