Майгуров прокомментировал идею приглашения Губерниева в тренерский совет

Президент Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров ответил на вопрос, не думал ли он ввести в тренерский совет или на какую-то руководящую должность известного комментатора Дмитрия Губерниева.

«Нет, такой идеи у нас нет. Дмитрий занимается своим делом, мы — своим.

Он высказывает свою точку зрения. Естественно, он не квалифицированный специалист в биатлоне, но его медийный опыт неоспорим. И я не хочу ни осуждать его, ни, наоборот, поддерживать. Те, кому он не нравится, переключают на другой канал, а те, кому нравится, слушают», — приводит слова Майгурова Metaratings.

Также Майгуров рассказал, что СБР не удалось договориться с Рикко Гроссом, который ранее уже работал в сборной России по биатлону.