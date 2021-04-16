«Начала бы с дисциплины». Чемпионка ОИ Ишмуратова дала совет женской сборной по биатлону

Двукратная олимпийская чемпионка, многократная чемпионка мира и Европы по биатлону Светлана Ишмуратова прокомментировала открытие барельефа в её честь на Аллее спортивной славы в Сочи и оценила выступление сборной России в сезоне.

«Конечно, для любого человека приятно, когда в очередной раз вспоминаются его победы. Я горжусь тем, что оказалась в числе золотых олимпийцев. Каждая победа — это своя история, огромное количество людей, вложившихся в результат. Благодарна им. Они рады тому, что получился хороший результат. Память пронесётся через года, будет мотивировать наших ребят заниматься спортом, вести здоровый образ жизни.



Пока по результатам и отношению к работе могу выделить Александра Логинова. Он серьёзный, прекрасно понимает, что делает, адекватно реагирует на критику. Что касается девушек, то пока не могу выделить никого. Вроде бы выделяешь ту или иную девушку, а потом происходит что-то, и смотришь более критически. Девчонкам нужно потренироваться, опыт заставит работать в необходимом ключе. Что стоит улучшить? Я бы начала с дисциплины во всём: в питании, тренировочном процессе, в организации свободного времени, в учёбе», — сказала Ишмуратова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Филиным.