Иродов: три золота на ЧМ стали неожиданностью – я и не готовился особо

Российский биатлонист Денис Иродов, завоевавший три золота на чемпионате мира среди юниоров, рассказал о неожиданности для себя такого достижения.
«Конечно, три золотые медали стали очень неожиданными. Я до сих пор, наверное, этого не осознал. Ехал на турнир показать свой результат, никаких грандиозных задач не ставил.
Мы и не готовились-то особо… Вместо того, чтобы пройти полный сбор в горах на 21 день, мы пробыли там всего около двух недель. Связано это с тем, что у нас был поздний отбор. Потому что, если бы он прошёл в начале сезона, то ещё неизвестно, в какой форме спортсмены подошли бы к турниру. В России проблема в том, что конкуренция очень большая. Если в других странах бегут 10 человек, то у нас — 110. И все очень серьёзно готовы. Мне кажется, пройти российский отбор — это даже тяжелее, чем потом выступать на первенстве мира», — рассказал Иродов в интервью «Спорт-Экспрессу».
На ЧМ в Обертиллиахе (Австрия) 18-летний биатлонист завоевал золотые медали в гонке преследования, в индивидуальной гонке и спринте.
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