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Юрлова-Перхт отреагировала на снимок с фотосессии Павловой и Буртасова, опубликовав эмодзи

Юрлова-Перхт отреагировала на снимок с фотосессии Павловой и Буртасова, опубликовав эмодзи
Биатлон / Кубок мира 0

Российская биатлонистка Евгения Павлова на своём странице в «Инстаграме» опубликовала снимок со свадебной фотосессии с биатлонистом Максимом Буртасовым.

Пост Павловой оценила чемпионка мира 2015 года биатлонистка Екатерина Юрлова-Перхт, опубликовавшая несколько эмодзи.

Юрлова-Перхт пропустила минувший сезон из-за беременности.

Павлова — двукратная чемпионка Европы, двукратная чемпионка зимней Универсиады 2015 года. В Кубке мира она дебютировала 6 декабря 2018 года в индивидуальной гонке на этапе в Поклюке, где финишировала 31-й.

Буртасов — двукратный призёр Универсиады 2015 года. В Кубке мира дебютировал в спринтерской гонке в Эстерсунде 2 декабря 2011 года. В гонку преследования не квалифицировался.

Опубликованы снимки со свадебной фотосессии Евгении Павловой и Максима Буртасова
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