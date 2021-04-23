Юрлова-Перхт отреагировала на снимок с фотосессии Павловой и Буртасова, опубликовав эмодзи

Российская биатлонистка Евгения Павлова на своём странице в «Инстаграме» опубликовала снимок со свадебной фотосессии с биатлонистом Максимом Буртасовым.

Пост Павловой оценила чемпионка мира 2015 года биатлонистка Екатерина Юрлова-Перхт, опубликовавшая несколько эмодзи.

Юрлова-Перхт пропустила минувший сезон из-за беременности.

Павлова — двукратная чемпионка Европы, двукратная чемпионка зимней Универсиады 2015 года. В Кубке мира она дебютировала 6 декабря 2018 года в индивидуальной гонке на этапе в Поклюке, где финишировала 31-й.



Буртасов — двукратный призёр Универсиады 2015 года. В Кубке мира дебютировал в спринтерской гонке в Эстерсунде 2 декабря 2011 года. В гонку преследования не квалифицировался.