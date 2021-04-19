Опубликованы снимки со свадебной фотосессии Евгении Павловой и Максима Буртасова

Фотограф Инна Кузнецова на своей странице в «Инстаграме» опубликовала снимки со свадебной фотосессии биатлонистов Евгении Павловой и Максима Буртасова.
В июле 2019 года Павлова, говоря о предстоящей свадьбе с Буртасовым, сказала: «Мы не хотели играть свадьбу – хотели просто собрать родителей. Я считаю, что свадьба – мой праздник, семейный праздник, который не стоит с кем-то делить. А тратить лям на побухать – ради чего? На эти деньги я бы вывезла родителей туда, где они не были».
Павлова — двукратная чемпионка Европы, двукратная чемпионка зимней Универсиады 2015 года. В Кубке мира она дебютировала 6 декабря 2018 года в индивидуальной гонке на этапе в Поклюке, где финишировала 31-й.
Буртасов — двукратный призёр Универсиады 2015 года. В Кубке мира дебютировал в спринтерской гонке в Эстерсунде 2 декабря 2011 года. В гонку преследования не квалифицировался.
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