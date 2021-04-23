Александр Логинов ответил на вопрос о возможном совместном сборе с лыжниками
Биатлонист сборной России Александр Логинов оценил возможность проведения совместного сбора с представителями лыжной национальной команды.
«Планировал ли провести сбор с лыжниками? Это сложный организационный момент, нужно подстроиться. И им нет смысла лишний раз отвлекаться, и нам нужно погрузиться в работу. У нас много стрелковой работы. Полезно будет работать именно в команде биатлонистов.
Я переходил из лыжника в биатлонисты, тренировочный процесс при этом меняется кардинально. Не скажу, может ли кто-то перейти в лыжи из нашей команды, но, думаю, шансы есть. Когда у тебя винтовка, сильно меняется техника. Техника — это залог успеха», — приводятся слова Александра Логинова на сайте телеканала «Матч ТВ».
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